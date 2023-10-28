Гендир «Факела»: фраза Абаскаля про поле — слова слабого человека, не умеющего проигрывать

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0), а также ответил главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю, который пожаловался на качество поля воронежской команды.

«Нравится ли мне футбол, который показывает команда при Сергее Ташуеве? Сегодня мы показали, что даже на таком тяжёлом поле «Факел» может играть в футбол. Аномальная погода, ливень, снегопад обрушились на город… Мы даже между собой шутили: туман был, снегопад тоже, что ещё нужно, чтобы окончательно усложнить нам жизнь? Но мы справились с определёнными вещами! Подготовили стадион, подготовили газон, который является не новым. Ребята поняли идеи главного тренера, слышат его, выполняют установку. Команда заслуживает пятёрку с плюсом и за игру, и за результат! «Факелу» не в новинку рвать шаблоны. Это радует.

Гильермо Абаскаль сказал после матча: «При таком состоянии поля, в таких условиях «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате»? Меня такие слова не коробят. Это всё отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!

Хотел бы подчеркнуть. «Факел» не тренируется на этом поле! Никогда! Мы бережём это поле, понимаем специфику, ждём новый стадион. Выходим на этот газон только на игру — как и наш соперник. Мы даже предыгровую тренировку на нём не проводим», — приводит слова Асхабадзе «Спорт-экспресс».