Комличенко: конечно, для меня проблема, что я выхожу в «Ростове» со скамейки

Форвард «Ростова» Николай Комличенко после матча 13-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» (1:0) заявил, что выход со скамейки запасных – это проблема для него.

«Что поменялось в игре команды? Я думаю, что на нашей стороне было больше удачи.

Является ли проблемой, что я нахожусь на скамейке запасных? Да, конечно.

Был ли разговор с Валерием Карпиным? Был. Но это наши внутренние разговоры. Я понимаю, чего не хватало. Сейчас я более уверенно смотрелся», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Нападающий в середине сентября получил травму бедра, после восстановления Николай появляется на поле только со скамейки запасных. В общей сложности в этом сезоне за «Ростов» во всех турнирах Комличенко сыграл 12 матчей, где забил три мяча и отдал одну голевую передачу.