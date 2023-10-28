«Милан» согласовал условия контракта с защитником «Бетиса» Мирандой

Защитник «Бетиса» Хуан Миранда стал ближе к переходу в «Милан» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на своего коллегу Маттео Моретто.

По информации источника, боссы «россонери» договорились с представителями футболиста о заключении пятилетнего соглашения. Миранда сможет перейти в «Милан» в начале июля следующего года.

Отмечается, что миланцы не будут терять бдительность и будут готовы заплатить деньги за игрока в январе, если того потребует ситуация.

Миранда выступает за «Бетис» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В прошлом сезоне защитник провёл за бело-зелёных 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.