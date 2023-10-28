Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лейпциг» на домашней арене разгромил «Кёльн» в матче Бундеслиги

«Лейпциг» на домашней арене разгромил «Кёльн» в матче Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Кёльн». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом. «Лейпциг» разгромил соперника — 6:0.

«Быки» вышли вперёд уже на 15-й минуте. Голом с пенальти отметился форвард команды Тимо Вернер. До перерыва «Лейпциг» смог забить ещё дважды благодаря дублю Луа Опенда и автоголу Марвина Швебе.

Во второй половине встречи подопечным Марко Розе удалось забить ещё дважды. В самой концовке игры голами отметились Беньямин Шешко и Кристоф Баумгартнер.

«Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2023/2024. Команда Марко Розе набрала 20 очков за девять матчей. «Кёльн» находится на предпоследней, 17-й строчке, заработав лишь четыре очка. Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Бавария» (23).

Германия - Бундеслига . 9-й тур
28 октября 2023, суббота. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
6 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 Вернер – 15'     2:0 Опенда – 41'     3:0 Раум – 43'     4:0 Опенда – 45+3'     5:0 Шешко – 88'     6:0 Баумгартнер – 90+2'    
Удаления: нет / Олесен – 81'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android