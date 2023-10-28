«Лейпциг» на домашней арене разгромил «Кёльн» в матче Бундеслиги

Завершился матч 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Кёльн». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом. «Лейпциг» разгромил соперника — 6:0.
«Быки» вышли вперёд уже на 15-й минуте. Голом с пенальти отметился форвард команды Тимо Вернер. До перерыва «Лейпциг» смог забить ещё дважды благодаря дублю Луа Опенда и автоголу Марвина Швебе.
Во второй половине встречи подопечным Марко Розе удалось забить ещё дважды. В самой концовке игры голами отметились Беньямин Шешко и Кристоф Баумгартнер.
«Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2023/2024. Команда Марко Розе набрала 20 очков за девять матчей. «Кёльн» находится на предпоследней, 17-й строчке, заработав лишь четыре очка. Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Бавария» (23).
- 28 октября 2023
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