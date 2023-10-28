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Иван Сергеев: умер один из тренеров, который дал мне дорогу в футбол. Огромное спасибо ему

Иван Сергеев: умер один из тренеров, который дал мне дорогу в футбол. Огромное спасибо ему
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1), а также объяснил, почему необычно отпраздновал гол в ворота грозненцев.

«Забитый мяч? Была атака, Клаудиньо бил по воротам, я подставил ногу, мяч взлетел вверх, поставил корпус, переиграл вратаря. Тяжёлый был матч, пропустили первыми, вижу ли закономерность в том, что «Зенит» тяжело входит в игру? Это футбол, бывает, что пропускаем первыми, бывает, что забиваем. Трудно ответить на этот вопрос.Они забили гол, сели низко в защиту. Но хорошо, что переломили игру. Не самый лучший наш матч, хорошо, что победили, эта игра добавит нам эмоций, ошибки разберём завтра.

Была необычная реакция на гол? Умер один из тренеров, который дал мне дорогу в футбол. Соболезную и хочу сказать огромное спасибо ему», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Напомним, первый гол сине-бело-голубых во встрече забил нападающий Иван Сергеев. После забитого мяча форвард «Зенита» едва сдержал слёзы. Данная реакция была вызвана тем, что перед игрой стало известно о смерти детского тренера Сергеева Владимира Голубинского.

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