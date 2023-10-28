Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче РПЛ с «Ахматом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Бывают хорошие игры, в которых нам на протяжении всего матча получается держать интенсивность и контролировать ход игры. В каких‑то матчах не так удачно получается. Это нормально. К сожалению, сами себе «привезли» гол и пришлось отыгрываться. В первом тайме нам не хватало надёжности в обороне. Во втором тайме сыграли надёжнее, не дали ничего создать сопернику у наших ворот. Мы могли забить третий гол и закончить игру спокойнее. По большому счёту сегодня другой игры мы не ждали», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.