Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе сине-бело-голубых в сегодняшнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Тяжёлая игра — «Ахмат» умеет обороняться. Мы не ждали обилия голевых моментов. К сожалению, в первом тайме сами себе «привезли» мяч. В первом тайме нам не хватало надёжности в обороне. Во втором играли надёжнее. В принципе оборонительными действиями можем быть довольны.

В атаке шансов было немного. Но во втором тайме были хорошие выходы у Кассьерры, мог забить Эракович. Не хватало последней правильной передачи. Тяжёлая и трудовая, но заслуженная победа. Моментов мы создали больше, хорошо что забили быстрый мяч и отыгрались. С точки зрения результата увереннее и спокойнее играть, когда ты выигрываешь», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.