Ромащенко — о поражении от «Зенита»: пришёл момент, когда нужно было поговорить с командой

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко после матча 13-го тура МИР РПЛ с «Зенитом» (1:2) заявил, что пришёл момент, когда нужно было поговорить с командой.

«Наверное, пришёл момент, когда нужно было поговорить с командой. О текущей ситуации. Она непростая. Но она не сложная. Нужно понять, от чего отталкиваться, какие моменты исправлять и что для это сделать.

Шесть матчей без побед — это тяжёлый отрезок. Если брать цифру, то она большая. Но с кем мы играли? Мы играли с «Краснодаром», «Динамо» … Я бы не был столь категоричен.

Безусловно, победы очень нужны. Мы пытаемся искать выход из ситуации. Всё поправимо.

Я всегда на связи с руководством. Уверенно себя чувствую. Я делаю всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Она была непростой на момент нашего прихода, такой остаётся и сейчас. Я счастлив, что нахожусь в «Ахмате», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».