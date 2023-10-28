Форвард «Фейеноорда» Хименес: не принимайте слухи о моём переходе в другой клуб всерьёз

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес высказался о трансферных слухах, связывающих его с переходом в другую команду.

«В последние дни люди, далёкие от моего лагеря, упоминали обо мне и моём будущем СМИ. Повторюсь, у меня нет агента. Единственный человек, который заботится о моей карьере, — это мой папа.

Не принимайте всерьёз слухи от других людей о возможной смене клуба мною. Если у нас будут какие-то важные новости, которыми можно поделиться, мы сразу же дадим вам знать», — приводит слова Хименеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Хименес выступает за «Фейеноорд» с прошлого года. В текущем сезоне форвард провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Недавно Хименес был номинирован на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов, однако не сумел стать его обладателем по результатам голосования болельщиков.