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Холанд — о Беллингеме: этот парень нереальный

Холанд — о Беллингеме: этот парень нереальный
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Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд похвалил полузащитника «Реала» Мадрид Джуда Беллингема.

«Этот парень нереальный», — написал Холанд в социальной сети.

Сегодня Беллингем в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) оформил дубль и принёс важную победу в «эль класико». Англичанин забил первый гол на 67-й минуте с помощью мощного дальнего удара, сравняв счёт. Второй мяч был забит на 90+2-й минуте, когда Джуд спокойно замкнул отскок от Луки Модрича.

Беллингем перешёл в стан «сливочных» из «Боруссии» Дортмунд этим летом, по информации Transfermarkt, за € 103 млн. В нынешнем сезоне англичанин сыграл 13 матчей за «Реал», в которых забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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