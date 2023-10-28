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Защитник «Факела» Калинин отказался комментировать ситуацию с отстранением

Защитник «Факела» Калинин отказался комментировать ситуацию с отстранением
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Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин после матча 13-го тура МИР РПЛ со «Спартаком» (2:0) отказался комментировать ситуацию с отстранением.

«Что касается моего отстранения, то без комментариев. Выходил на поле, чтобы помочь команде. Слава богу, что выиграли. Мы заслужили сегодня победу. Поле не мешало сегодня. Чувствую себя хорошо, потихоньку набираю форму. Что касается победы над «Спартаком», то это три очка. Какая разница, «Спартак» это, «Оренбург» или «Краснодар»», — приводит слова Калинина «РИА Новости».

Напомним, в 12-м туре РПЛ с «Оренбургом» (2:1) Калинин отказался выйти на замену, после чего по решению руководства клуба и тренерского штаба был отстранён от тренировочного процесса. После извинения перед всей командой Игоря вернули к тренировкам, но при этом он заплатил штраф. 28 октября защитник появился на поле на 66-й минуте в матче с красно-белыми.

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