Защитник «Балтики» Радмановац назвал «домашним» судейство в матче с «Рубином»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац рассказал о причинах поражения своей команды во вчерашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1), а также высказался о работе главного арбитра встречи Яна Бобровского.

«Балтика» потерпела обидное поражение от «Рубина». Создала ли дополнительные трудности погода? Для России минусовая погода – это нормально. Поле было хорошим, стадион отличный. Всё было нормально, просто нам не удалось победить. В первом тайме «Балтика» создала больше моментов, чем «Рубин», но во второй половине встречи вся острота пропала? Согласен, первый тайм мы сыграли хорошо. У нас было два или три момента. Гузина мог забить, у Энрикеса тоже был неплохой момент. У «Рубина» же – всего один удар за весь тайм. Почему во втором мы сыграли хуже, мне сложно сказать. Я хотел бы высказаться о судействе. Оно было домашним.

Что я имею в виду? Судья показал нам четыре жёлтых карточки, свистел при каждом минимальном контакте. Мне было непонятно, за что он мне показал жёлтую.

Ключевым моментом игры стал мой фол на 87-й минуте, когда Вада забил нам со штрафного? Честно говоря, мы с командой смотрели после игры повтор эпизода, проделали анализ и пришли к выводу, что там просто ничего не было, за что судья мог поставить штрафной. Когда «Рубин» играл с «Краснодаром», то случился похожий момент, где фол был очевиднее, чем в эпизоде со мной. Тогда Хуниор Алонсо двумя руками навалился на Игоря Вуячича, сделал голевую передачу на Джона Кордобу и «Краснодару» гол засчитали. В моём же случае я прыгнул выше, но поставили штрафной, повлиявший на исход матча. Очень странный момент.

Нет ощущения, что «Балтике» безумно не везёт в этом сезоне? Бывают моменты, когда не везёт. Вспоминается игра с «Ростовом», когда Уткин забил первый гол, но на нём не свистнули фол. Странных моментов хватает, но мы обязательно улучшим игру, чтобы двигаться вперёд», — приводит слова Радмановаца Metaratings.