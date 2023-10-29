Беллингем: ни я, ни «Реал» не показали свой лучший уровень в «эль класико»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в «эль класико» (2:1). Напомним, именно Беллингем стал автором победного дубля и принёс победу «сливочным» в данном матче.

«Это было невероятно. Ни я, ни команда не были в своей лучшей форме, но мы продолжали играть, прессинговать, показывать веру и характер… И ещё один камбэк. Я их люблю. Сердцу тяжело в таких матчах, но это была весёлая игра. Мы никогда не сдаёмся, никогда.

Как я воспринял свой первый гол? Я уже несколько недель говорил, что должен пробовать бить из-за пределов штрафной, начинать пробовать, потому что соперники этого не ждут. Это был бы фактор неожиданности. У меня есть техника, я её знаю, и я должен был попробовать. Мяч попал в верхний угол. Крайне доволен этим голом.

Уже 13 голов, как я могу это объяснить? Сегодня я был не в лучшей форме, но иногда дело не в том, чтобы делать что-то особенное каждый раз, когда касаешься мяча, а в том, чтобы хорошо комбинировать со своими товарищами по команде. Вносить свой вклад в команду. Как только я получал мяч, я знал, что забью.

Забил в своём дебюте, а теперь ещё и в своём первом «эль класико»? Сейчас я делаю всё возможное! Хорошо готовлюсь к играм, хорошо тренируюсь, учусь у товарищей по команде и у тренеров, а это то, чего я хочу больше всего — учиться и совершенствоваться, чтобы помочь команде победить», — приводит слова Беллингема AS.

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