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Анчелотти рассказал, что сказал игрокам «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»

Анчелотти рассказал, что сказал игрокам «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что сказал своим игрокам во время перерыва в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1).

«Я сказал им, что эти игры могут быть проиграны, но если мы проиграли, то должны сделать это по-другому, быть более агрессивными в столкновениях один на один. Судя по тому, что я увидел во втором тайме, они, похоже, согласились с тем, что я сказал», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После первого тайма «Барселона» выигрывала со счётом 1:0. Во втором тайме «Реал» забил дважды и одержал победу в этой встрече.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 28 очков. «Барселона», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 24 очка.

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