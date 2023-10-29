Дуглас Коста: хотел бы вернуться в «Ювентус» и быть солдатом для Аллегри

Бывший вингер «Ювентуса» Дуглас Коста заявил, что хочет вернуться в итальянскую команду. Ранее он покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» и является свободным агентом.

«Я хотел бы вернуться в «Ювентус», это моя мечта. Хочу быть солдатом для Аллегри и снова почувствовать любовь фанатов «Юве». Мой агент в контакте со всеми заинтересованными клубами, включая «Юве». Также мы полетим в Саудовскую Аравию, эта лига растёт», — цитирует слова Косты известный журналист Фабрицио Романо.

Несколько дней назад Американский «Лос-Анджелес Гэлакси» разорвал контракт с бразильцем. Дуглас Коста провёл в клубе два года, и его контракт истекал лишь в конце 2024 года, однако «Лос-Анджелес Гэлакси» решил разорвать соглашение. За всё это время бразилец принял участие в 51 матче, где забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.