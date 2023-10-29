Кудряшов: в РПЛ стало меньше качественных иностранцев. Но есть возможность для молодых

Футболист «Факела» Фёдор Кудряшов высказался об иностранных футболистах РПЛ. Защитник также заявил, что с уменьшением числа качественных легионеров появятся больше шансов у отечественных игроков.

«РПЛ изменилась — это точно. Стало меньше качественных иностранцев в командах. Естественно, когда играли Халк, Витсель и другие хорошие игроки, молодёжь к ним тянулась. Сейчас с этим сложнее. Но сейчас есть возможность для более молодых игроков проявлять себя. Здесь две стороны медали. Я надеюсь, что из этой ситуации наш футбол выйдет победителем», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент лидером РПЛ является «Краснодар», в активе которого 28 набранных очков.