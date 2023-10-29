Суперматч в РПЛ! ЦСКА прервёт поход «Краснодара» за чемпионством? LIVE

И ещё две встречи, в том числе заруба «Динамо» с командой Гончаренко. Следим вместе!

Друзья, всем привет! 13-й тур РПЛ продолжается. Сегодня, 29 октября, состоятся три заключительных матча игровой недели.

В первом матче сыграют «Пари НН» и «Сочи». Кажется, ещё недавно нижегородцы были аутсайдерами чемпионата, а сочинцы — претендентами на медали. Сейчас же всё наоборот: «Нижний» стабильно набирает очки и идёт в первой восьмёрке, а «Сочи» обитает на дне таблицы и борется за выживание. Правда, в последнее время команда Юрана чередует победы с поражениями, а сочинцы неделю назад внезапно разгромили на выезде «Урал». В общем, интрига на месте. Начало — в 14:00 мск.

Следом начнут играть «Динамо» и «Урал». Команда Лички неожиданно разучилась побеждать — в последний раз три очка в РПЛ удалось взять ещё в начале сентября, а безвыигрышная серия тянется уже пять туров. Но сильно переживать рано, ведь у «Урала» дела ещё хуже: команда Гончаренко не побеждает в чемпионате с середины августа. Чья серия прервётся? Узнаем по итогам матча, который начнётся в 16:30 мск.

А закроет игровой день и весь тур суперматч ЦСКА и «Краснодара». Команда Федотова на своём поле (да и не только) — это всегда угроза. Но в этот раз повод переживать есть и у неё, ведь в гости едет лидер чемпионата. «Краснодар» по-прежнему не проигрывает в РПЛ и идёт первым, но нуждается в очках, чтобы оторваться от преследователей (в первую очередь — от «Зенита»). Правда, есть риск, что ЦСКА включит ничейный режим и всё равно отнимет у соперника очки. Шесть ничьих в семи турах у армейцев! Стартовый свисток — в 19:30 мск.

«Чемпионат» традиционно проведёт текстовую онлайн-трансляцию игрового дня. Присоединяйтесь!

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