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Максименко: у Джикии действительно есть травма. Не знаю, насколько она серьёзная

Максименко: у Джикии действительно есть травма. Не знаю, насколько она серьёзная
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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко подтвердил информацию о травме капитана команды Георгия Джикии.

«Честно, не знаю, как Джикия получил травму. Но травма действительно небольшая есть. Не знаю, насколько она серьёзная. Нужно у медицинского штаба спрашивать», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что Джикия сломал ребро на тренировке. Отмечалось, что футболист пропустит около месяца.

Напомним, вчера, 28 октября, воронежский «Факел» обыграл «Спартак» со счётом 2:0 в рамках 13-го тура чемпионата России. Голами отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов. Красно-белые занимают четвёртое место в таблице РПЛ с 20 очками.

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