Экс-полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис: я вошёл в историю дерби Манчестера

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о памятном дерби с «Манчестер Сити».

«Самое памятное дерби — 5:0 на «Олд Траффорд» в ноябре 1994-го. Так сложилось, что я забивал во всех британских дерби — и против «Ливерпуля», и против «Селтика». А здесь мне удался хет-трик. Первый хет-трик в истории дерби! Все ребята и Фергюсон поздравляли, телевидение приехало. Я тогда забрал мяч, которым забил три гола. Все на нём расписались. Было очень приятно.

Эйфория в такие моменты есть всегда и будет, но она должна продолжаться максимум до следующей тренировки, 24 часа, а потом — закончиться. Осознание, что я вошёл в историю, пришло со временем, но в моменте ничего такого не чувствовал. Сейчас осознаём, понимаем, а тогда просто играли в футбол. Да и времени на это не было! В сезоне было по 60 игр, успевали только отдохнуть, сыграть, куда-то прилететь, опять сыграть и так далее», — сказал Канчельскис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.