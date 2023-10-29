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«Очень рады, что смогли выстоять». Тренер «Акрона» Калешин — о матче с «Соколом»

«Очень рады, что смогли выстоять». Тренер «Акрона» Калешин — о матче с «Соколом»
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал победу в матче 16-го тура Мелбет Первой лиги с «Соколом» (1:0).

«Думаю, два разных тайма. В первом мы хорошо играли, контролировали матч, забили гол. Во втором почему-то начали очень рано защищать результат. Мы перестали правильно бороться, подбирать мячи. В этом соперник нас переиграл во втором тайме. За счёт этого нагнетал напряжение у наших ворот и, наверное, мог забить. Поэтому мы очень рады, что смогли выстоять. Здесь хорошая команда, мы и не думали, что будет легко. Очень рады добытым трём очкам.

Мы никогда не меняем игру. Соперник иногда не даёт. Вот сегодня соперник не давал. Особенно второй тайм — прессинговали, пространства не было, мы не могли никак вылезти, поэтому приходилось упрощать игру.

На самом деле мы никогда не думаем, что можем кого-то переиграть. Мы всё время относимся с уважением к сопернику и готовы биться, если надо, защищать результат, катиться, ложиться под мячи, истекать кровью, добывать очки. Иногда получается переиграть. Думаю, два матча с «Шинником» — мы переигрывали. Но сегодня мы не переиграли соперника, но выиграли», — сказал Калешин на послематчевой пресс-конференции.

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