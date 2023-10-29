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Летом «Арсенал» будет готов заплатить крупную сумму денег за игрока «Кристал Пэлас»

Летом «Арсенал» будет готов заплатить крупную сумму денег за игрока «Кристал Пэлас»
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Грядущим летом лондонский «Арсенал» вступит в конкуренцию с другими клубами АПЛ в борьбе за покупку защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в приобретении Гехи заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета, также игрок нравится руководству клуба. Испанский специалист видит в защитнике «орлов» долгосрочную перспективу. Подчёркивается, что «Кристал Пэлас» потребует за 23-летнего футболиста солидную сумму денег, которая может оказаться более, чем £ 50 млн (€ 57 млн).

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 35 млн.

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