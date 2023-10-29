Игорь Калинин: слова Заремы про поле? Пускай она сама выйдет и сыграет

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин отреагировал на критику состояния газона в матче с московским «Спартаком» со стороны Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Слова Заремы про поле? Да обычное поле — зелёное, ровное. Для всех одинаковое. Как она может по телику смотреть и говорить? Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет. Поле для всех одинаковое. При чём тут вообще поле?», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 28 октября, воронежская команда выиграла со счётом 2:0 в рамках 13-го тура чемпионата России. Голами отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов. Красно-белые занимают четвёртое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Факел» находится на 12-й позиции, у подопечных Сергея Ташуева 15 очков.