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Игорь Калинин: слова Заремы про поле? Пускай она сама выйдет и сыграет

Игорь Калинин: слова Заремы про поле? Пускай она сама выйдет и сыграет
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Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин отреагировал на критику состояния газона в матче с московским «Спартаком» со стороны Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Слова Заремы про поле? Да обычное поле — зелёное, ровное. Для всех одинаковое. Как она может по телику смотреть и говорить? Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет. Поле для всех одинаковое. При чём тут вообще поле?», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 28 октября, воронежская команда выиграла со счётом 2:0 в рамках 13-го тура чемпионата России. Голами отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов. Красно-белые занимают четвёртое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Факел» находится на 12-й позиции, у подопечных Сергея Ташуева 15 очков.

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