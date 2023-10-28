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Салихова: поле в Воронеже подошло бы только для Медиалиги, где нужно больше трэша

Салихова: поле в Воронеже подошло бы только для Медиалиги, где нужно больше трэша
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о состоянии поля на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. В эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и московский «Спартак». После первого тайма счёт не открыт — 0:0.

«Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом.

Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле», – приводит слова Салиховой Metaratings.

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