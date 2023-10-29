Источник: отец Луиса Диаса был спасён от похищения во время перестрелки

Отец нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса был спасён от похищения во время перестрелки в Колумбии. Об этом сообщил Mirror со ссылкой на колумбийские СМИ.

Отмечается, что в результате перестрелки двое из четырёх похитителей отца футболиста погибли. По информации источника, похитители планировали направиться к границе Колумбии с Венесуэлой с намерением переправить заложника в соседнюю страну. Официального подтверждения того, что отец Луиса Диаса был спасён из рук злоумышленников, ещё не было.

Напомним, по информации СМИ, родители Диаса ехали на автомобиле в родном городе игрока — Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии, когда дорогу им преградили похитители на мотоциклах. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве. Ранее сообщалось, что мать футболиста была спасена.