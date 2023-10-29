Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу похищения родителей Луиса Диаса

«Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу похищения родителей Луиса Диаса
Комментарии

Английский «Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу похищения родителей нападающего Луиса Диаса.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» может подтвердить, что ему известно о продолжающейся ситуации с семьёй Луиса Диаса в Колумбии.

Мы искренне надеемся, что этот вопрос будет решен благополучно в скором времени. Тем временем благополучие игрока будет оставаться нашим непосредственным приоритетом», — написано в заявлении клуба.

Напомним, по информации СМИ, родители Диаса ехали на автомобиле в родном городе игрока — Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии, когда дорогу им преградили похитители на мотоциклах. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве.

Материалы по теме
Полиция Колумбии спасла похищенную мать Луиса Диаса. Отец находится у злоумышленников
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android