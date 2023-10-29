«Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу похищения родителей Луиса Диаса

Английский «Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу похищения родителей нападающего Луиса Диаса.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» может подтвердить, что ему известно о продолжающейся ситуации с семьёй Луиса Диаса в Колумбии.

Мы искренне надеемся, что этот вопрос будет решен благополучно в скором времени. Тем временем благополучие игрока будет оставаться нашим непосредственным приоритетом», — написано в заявлении клуба.

Напомним, по информации СМИ, родители Диаса ехали на автомобиле в родном городе игрока — Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии, когда дорогу им преградили похитители на мотоциклах. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве.