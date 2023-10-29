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Вратарь «Факела» Беленов высказался о качестве поля на стадионе в Воронеже

Вратарь «Факела» Беленов высказался о качестве поля на стадионе в Воронеже
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Голкипер «Факела» Александр Беленов высказался о качестве поля на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Вчера, 28 октября, «Факел» дома обыграл «Спартак» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

«Каково вратарю играть на таком поле? Мне без разницы. Главное — не пропустить. Хоть в снегу, хоть в песке, хоть на луне», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Факел» одержал победу благодаря голам Евгения Маркова (с пенальти) и Максима Максимова.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 13 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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