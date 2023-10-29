Мостовой: матч с ЦСКА определяющий для «Краснодара» — «Зенит» приближается

Бывший футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 29 октября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Фаворита нет. «Краснодар» зачастую теряет своё преимущество, когда нужно удержать его. Мы видим, что «Зенит» к ним уже приближается. Были игры, которые «Краснодар» должен был доводить до победы, но в итоге пропускали и теряли очки.

У ЦСКА есть проблемы с составом. Но игра будет в Москве, поэтому шансы равны. Этот матч станет определяющим для «Краснодара», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 12 матчей. ЦСКА находится на седьмой строчке, заработав 18 очков.