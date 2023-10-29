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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 29 октября, в матче десятого тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Ланкашир). Встреча начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После девяти туров английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Манчестер Сити» заработал 21 очко и занимает третье место в чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Тоттенхэм», у которого в активе 26 очков после десяти игр.

В минувшем сезоне «красные дьяволы» и «горожане» встречались трижды. Два раза в чемпионате Англии — одна победа «Манчестер Юнайтед» (2:1) и одна победа «Манчестер Сити» (6:3), а также в финале Кубка Англии, в котором подопечные Гвардиолы одержали победу со счётом 2:1.

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