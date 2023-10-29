«Сочи» не реализовал два пенальти в матче с «Пари НН» и уступил нижегородцам в РПЛ

Завершилась встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Матч прошёл на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Пари НН» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 38-й минуте матча, когда полузащитник нижегородцев Николай Калинский отличился c передачи уругвайского нападающего Хуана Босельи. На 62-й минуте защитник сочинцев Ванья Дркушич не сумел реализовать пенальти. Голкипер хозяев Артур Нигматуллин спас свою команду. В компенсированное время второго тайма Кристиан Нобоа также не смог забить в ворота Нигматуллина с 11-метровой отметки.

Благодаря этой победе «Пари НН» взобрался на шестую позицию турнирной таблицы РПЛ, набрав 20 очков в 13 играх. «Сочи» располагается на последнем, 16-м, месте. У подопечных Александра Точилина девять очков.