Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Краснодаром» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, матч пройдёт сегодня, начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Фаворитом можно назвать «Краснодар», учитывая, какими кадрами он располагает в сравнении с ЦСКА. Но команды Федотова всегда сложные соперники, несмотря на то что сегодня, возможно, половину состава будут составлять молодые игроки.

«Краснодар» под прессингом сегодня после вчерашней победы «Зенита», и это для них новое ощущение. Не знаю, как сложится игра, но точно будет интересно», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Краснодар» в данный момент лидирует в чемпионате — у «быков» 28 очков в 12 встречах. ЦСКА, в свою очередь, располагается на восьмом месте, у армейцев 18 очков за 12 игр.