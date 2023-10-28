ЦСКА — «Краснодар». Федотов ослаблен, а Ивичу это на руку

29 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.30. Успех краснодарцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар» 29 октября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» (29.10.2023)

До зимнего перерыва остаётся всё меньше времени. 29 октября состоится встреча, которая закроет программу 13-го тура Российской Премьер-Лиги. На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников.

В последних восьми встречах в чемпионате России ЦСКА победил только «Балтику» (1:0). Также он уступил «Динамо» (1:2). Ничьих очень много, но все они легко объяснимы. Во-первых, в соперниках были лидеры и пребывающие на подъёме команды. Во-вторых, сильно усложняют жизнь Владимиру Федотову кадровые проблемы.

Уход Бактиёра Зайнутдинова, Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины сильно ударил по армейцам. Да, на позиции ушедших футболистов москвичи подыскали неплохие замены — бразильского защитника Келлвена, нападающего «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева и форварда сборной Чили Виктора Мендеса.

Однако все перспективы красно-синих перечеркнули травмы и, как следствие, нехватка глубины состава. До сих пор пребывает в лазарете ведущий защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Он перенёс операцию и вернётся в состав не раньше зимних сборов. Также по несколько матчей пропустили Мойзес и Игорь Акинфеев.

Защитник и голкипер оправились от повреждений, но появились новые проблемы. Теперь Владимиру Федотову сильно усложняют жизнь дисквалификация Виллиана Роши (из-за перебора жёлтых карточек), а также ужасная травма Максима Мухина. Тренер использовал талантливого 21-летнего полузащитника на разных позициях, и абсолютно на всех он был очень полезен.

Мухин принял участие во всех 12 матчах в текущем розыгрыше чемпионата России и отметился двумя забитыми мячами. В 10 из этих игр он выходил в стартовом составе. Потеря очень болезненная. Да, Федотов неоднократно доказывал, что способен выбираться из безвыходных на первый взгляд ситуаций, но в этот раз дела обстоят совсем плохо.

«Краснодар», в свою очередь, по-прежнему идёт без поражений в текущем розыгрыше РПЛ. Ничьих четыре — с «Локомотивом» (1:1), «Факелом» (0:0), «Ахматом» (1:1) и «Балтикой» (2:2). За этот период времени чёрно-зелёные забили 21 гол, а сами пропустили только семь — меньше всех.

Бывший тренер «Урала» и «Родины» Дмитрий Парфёнов отметил, что в этом сезоне краснодарцы очень прагматичны, организованы и терпеливы. Всё это, а также хорошие результаты, плоды трудов Владимира Ивича. Сербский специалист поставил команде очень качественный систематичный футбол и сопутствовал индивидуальному прогрессу практически всех футболистов.

Именно благодаря Ивичу «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Отрыв от идущего следом «Зенита» составляет пять очков. Для чёрно-зелёных непривычно быть в роли лидеров, но осязаемые шансы на победу в первенстве придают им дополнительную мотивацию и уверенность в собственных силах.

В матче предпоследнего тура с набравшим очень хороший ход «Ростовом» краснодарцы продемонстрировали по-настоящему чемпионский характер. Они совершили невероятный камбэк, отыгравшись с 0:2. Поставить на то, что подопечные Ивича не уступят в грядущей игре и тотал меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

В пользу того, что москвичам удастся зацепиться за ничью, свидетельствует то, что встреча состоится на «ВЭБ Арене». Поддержка родных трибун наверняка придаст им дополнительный импульс энергии. Не будь у армейцев дефицита резервов, ситуация была бы совсем иной. Сейчас у «быков» попросту лучше глубина состава и тонус.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар» 29 октября 2023 года

ЦСКА переживает трудные времена. Он ослаблен важными кадровыми потерями и испытывает сильную нехватку резервов. Владимиру Федотову остаётся только посочувствовать. У «Краснодара» есть все шансы на победу. У него всё функционирует как надо. Забивают «быки» не очень, но и пропускают меньше всех. Так что предлагаем поставить на то, что они не проиграют и не слишком большое количество голов.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.82.