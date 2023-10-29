Жоаозиньо: «Краснодару» очень важно достичь положительного результата в матче с ЦСКА

Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча «быков» с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, матч пройдёт сегодня, начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Матч ЦСКА с «Краснодаром» будет очень сложным для обеих команд. Но я думаю, что «Краснодар» заберёт очки — победа или ничья. Для них это очень важно. «Краснодар» должен достичь положительного результата с ЦСКА и в других турах. Другие команды близко, поэтому нужно брать очки в Москве», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Краснодар» в данный момент лидирует в чемпионате — у «быков» 28 очков в 12 встречах. ЦСКА, в свою очередь, располагается на восьмом месте, у армейцев 18 очков за 12 игр.