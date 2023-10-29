Степашин: задача у «Динамо» одна — быть в тройке и выиграть Кубок России

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о задачах бело-голубых на сезон.

«Как оценю «Динамо» по сезону? Давайте вернёмся к этому вопросу в мае. Задача одна — в тройке и Кубок России. Личка — хороший тренер», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.