Степашин: «Динамо» будет бороться за титул, если у нас не будут забирать игроков

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1), а также рассказал, смогут ли бело-голубые поучаствовать в гонке за первое место в РПЛ.

«Поучаствует ли «Динамо» в гонке за первое место? Если игроков у нас перекупать не будут», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.