Лаксальт: «Динамо» проделало очень хорошую командную работу. Реализовали свои моменты

Лучший игрок матча 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Урал» (2:1) Диего Лаксальт прокомментировал игру команды.

«Думаю, мы проделали очень хорошую командную работу. Реализовали свои моменты. В конце немного не хватило концентрации, пропустили необязательный гол. Я бы сказал, что лучшим игроком была вся команда.

Последние 10 минут очень тяжело дались команде? Может быть, мы переживали за результат. Мы больше думали об обороне, чем об атаке. В то же время у нас было очень много моментов до этого. Надо работать над реализацией на тренировках», — сказал Лаксальт в эфире «Матч ТВ».

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.