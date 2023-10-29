Член совдира «Динамо» Гафин высказался о травме Нгамалё

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Муми Нгамалё.

«У него травма, но в отличии от Грулёва, есть все шансы в этом году ещё увидеть Нгамалё на поле.

Это футбол, контактный вид спорта. Травы бывают у всех разного характера. Такое происходит не только у нас, но и во многих других клубах», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.