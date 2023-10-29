Член совдира «Динамо» Гафин: скорее всего, Грулёв не сыграет до конца года

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Вячеслава Грулёва.

«Грулёв не сыграет до конца года? Скорее всего, это так. У Славы после предыдущей игры травма. Похоже на то, что в 2023 году на поле мы его больше не увидим», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.