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Смолов: рад, что Тюкавин забил. Готов помогать ему голевыми передачами

Смолов: рад, что Тюкавин забил. Готов помогать ему голевыми передачами
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о забитом мяче партнёра по команде форварда Константина Тюкавина. Напомним, Тюкавин забил первый гол бело-голубых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», «Динамо» одержало победу со счётом 2:1.

«Готов ли помогать Тюкавину ассистами? Конечно, готов. Сегодня ещё в первом тайме должен был записать голевую на свой счёт — там Костя что-то сплоховал (смеётся). Кажется, он просто зря паузу выдержал — надо было раньше бить. Хорошо, что ему удалось забить. Я этому рад», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.

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