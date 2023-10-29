Фёдор Смолов высказался о победе «Динамо» над «Уралом»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1).

«Ничего хорошего в том, что не выигрывали. Но при этом не пропускали и не проигрывали, что тоже не так плохо. Рады, что сегодня удалось победить, хоть и концовка была нервная. Надо отдать должное «Уралу» — они не сдавались и играли до конца.

Раньше было прозвище creator? Это прозвище и осталось. Я играл на позиции «девятки», где функционал чуть ограничен. Сейчас играю чуть больше в полузащите, поэтому больше двигаюсь по полю.

Ставка на быстрый гол есть в каждом матче. Просто не бывает так, что что-то запланировал, и это сразу можно реализовать. На поле есть команда соперника. Настраивались на прессинг, потому что знали, что «Урал» будет играть длинными передачами», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.