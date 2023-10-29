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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Холанд удвоил преимущество гостей в матче

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Холанд удвоил преимущество гостей в матче
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Сегодня, 29 октября, в матче десятого тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 26'     0:2 Холанд – 49'     0:3 Фоден – 80'    

В середине первого тайма, на 26-й минуте, в ворота «Манчестер Юнайтед» был назначен пенальти — Эрлинг Холанд успешно реализовал 11-метровый удар, выведя гостей вперёд — 1:0. В начале второго тайма, на 49-й минуте, Холанд забил свой второй гол во встрече, удвоив преимущество «Манчестер Сити» — 2:0.

После девяти туров английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Манчестер Сити» за аналогичное количество матчей заработал 21 очко и занимает третье место в чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Тоттенхэм», в активе которого 26 очков после десяти игр.

В минувшем сезоне «красные дьяволы» и «горожане» встречались трижды. Два раза в чемпионате Англии — одна победа «Манчестер Юнайтед» (2:1) и одна победа «Манчестер Сити» (6:3), а также в финале Кубка Англии, в котором подопечные Гвардиолы одержали победу со счётом 2:1.

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