Фёдор Смолов: продолжаем общаться с президентом «Урала» Ивановым

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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов после матча 13-го тура МИР РПЛ с «Уралом» (2:1) заявил, что продолжает общаться с президентом екатеринбуржцев Григорием Ивановым.

«С Григорием Ивановым обсуждали жизнь, дела, родителей. Мы продолжаем общаться, рады были видеть друг друга.

Испортилось ли настроение у Иванова после поражения? Не сильно. Понятно, что проигрывать всегда неприятно. Наверное, они больше расстроились, когда не победили дома «Сочи», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России. Единоличным лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 28 очков.