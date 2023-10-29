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Смолов: если «Динамо» проиграет клубу из Медиалиги, позором не будет

Смолов: если «Динамо» проиграет клубу из Медиалиги, позором не будет
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, будет ли позором для бело-голубых проиграть клубу из Медиалиги.

«Сейчас они начали смещаться в профессиональную историю. Наверное, это не очень дальновидно. Но они популярные ребята, круто, что с ними сыграем. Если проиграем, позором не будет», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, летом медийный футбольный клуб 2DROTS впервые в истории выиграл Московский кубок селебрити (МКС), одолев в Суперфинале, проходившем на «ВТБ Арене», «БроукБойз» со счётом 2:1. На правах победителя команда осенью, скорее всего в ноябре, проведёт товарищеский матч с московским «Динамо».

«Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге.

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