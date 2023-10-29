Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов: «Динамо» не стоит акцентировать внимание на месте в таблице

Смолов: «Динамо» не стоит акцентировать внимание на месте в таблице
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов после матча 13-го тура МИР РПЛ с «Уралом» (2:1) заявил, что не стоит акцентировать внимание на месте в таблице.

«Не стоит акцентировать внимание на месте в таблице. Мы ещё даже не доиграли этот год. Таблица плотная, все теряют очки», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Голами за москвичей отметились Тюкавин и Бителло.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России. Единоличным лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 28 очков.

Материалы по теме
Фёдор Смолов: кто я после карьеры? Хотел бы руководить клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android