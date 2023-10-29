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Фёдор Смолов: буду стараться быть хорошим отцом. Мне кажется, я готов

Фёдор Смолов: буду стараться быть хорошим отцом. Мне кажется, я готов
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился эмоциями от предстоящего рождения ребёнка.

«Мне кажется, что готов стать отцом. Но решится всё на месте. Буду стараться быть хорошим отцом. Честно говоря, не особо волнительно. Если только в позитивном ключе. Жене посложнее», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Голами за москвичей отметились Тюкавин и Бителло.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.

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