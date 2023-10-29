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Игрок любительской команды отправил в нокаут главного судью матча

Игрок любительской команды отправил в нокаут главного судью матча
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Игрок любительской команды «Тлюстенхабля» Антон Гапон ударил главного арбитра матча любительской AFL в Краснодаре с «Изумрудом» (0:3).

На 17-й минуте первого тайма защитник «Тлюстенхабля» Антон Гапон нарушил правила на сопернике. Арбитр встречи подозвал провинившегося и показал ему жёлтую карточку. Гапону решение судьи не понравилось. Футболист ударил рефери в лицо, после чего тот упал на газон.

Матч сразу остановили и присудили «Тлюстенхаблю» техническое поражение. Судья пришёл в себя после помощи медицинского персонала.

«Тлюстенхабль» после восьми игр шестой лиги AFL Краснодара располагается на второй позиции с 15 очками. «Изумруд» находится на третьей строчке с 14 очками. Лидером чемпионата является «Готэм-сити» с 17 очками.

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