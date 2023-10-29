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В 13-м туре РПЛ был установлен антирекорд результативности в текущем сезоне

В 13-м туре РПЛ был установлен антирекорд результативности в текущем сезоне
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Завершился заключительный матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу москвичей.

Таким образом, 13-й тур Российской Премьер-Лиги установил антирекорд результативности в текущем розыгрыше чемпионата. Всего команды в восьми матчах забили 14 мячей. Ранее наименее результативным был 6-й тур, в котором общее число голов составило 15.

Напомним, на данный момент после 13 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 21 очком. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата, набрав 28 очков в 13 матчах чемпионата России.

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