В 13-м туре РПЛ был установлен антирекорд результативности в текущем сезоне

Завершился заключительный матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу москвичей.

Таким образом, 13-й тур Российской Премьер-Лиги установил антирекорд результативности в текущем розыгрыше чемпионата. Всего команды в восьми матчах забили 14 мячей. Ранее наименее результативным был 6-й тур, в котором общее число голов составило 15.

Напомним, на данный момент после 13 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 21 очком. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата, набрав 28 очков в 13 матчах чемпионата России.