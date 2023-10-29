Ивич: «Краснодар» не заслужил проиграть в матче с ЦСКА. Не получается побеждать каждый раз

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Когда мы начали этот сезон, никто не просил нас быть на вот этой высокой позиции, на первых местах. Но наши игроки верили и мы работали. В итоге мы на этом месте. Мы потеряли пять очков за две игры. Это такой период сейчас, когда за 18 игр и, включая тот сезон, когда мы особо не проигрывали. Мы не заслуживали проигрывать и сегодня, но это футбол. Не получается побеждать каждый раз. Есть лучшая команда, на которую тратится много денег. Деньги в футболе решает достаточно много. Это как-то влияет на позицию в таблице. Если посмотреть, какие деньги мы потратили в июне и где находимся в таблице и сравнить с другими командами, всё очевидно. Но я поздравляю своих игроков — без них этого бы не было», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на данный момент после 13 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 21 очком. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата, набрав 28 очков в 13 матчах чемпионата России.