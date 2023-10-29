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Обляков: ЦСКА ждал тяжёлой игры с «Краснодаром» — у них уже есть уверенность

Обляков: ЦСКА ждал тяжёлой игры с «Краснодаром» — у них уже есть уверенность
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0). Единственный гол в матче забил нападающий Фёдор Чалов.

«Игра была интересная. Думаю, что всем она понравилась. Старались играть от себя. Игра получалась — все отдались на сто процентов. Из-за этого и победили.

Когда команда выигрывает и на первом месте — у них есть уверенность. Ждали тяжёлой игры с «Краснодаром», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.

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