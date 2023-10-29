Защитник ЦСКА Агапов ответил на вопрос о судействе в матче с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Илья Агапов высказался о судействе в матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Думаю, что в матче с «Краснодаром» было хорошее судейство. С чем спорили? Не знаю, я не спорил», — передаёт слова Агапова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 29 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

После 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.