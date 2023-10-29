Защитник ЦСКА Агапов ответил на вопрос, закономерен ли результат в матче с «Краснодаром»

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).
«Думаю, что всё закономерно. У нас тоже были моменты. Могли забить ещё. То, что у «Краснодара» стало больше моментов — мы подсели чуть-чуть.
Мойзес играл по Кордобе? Он же с ним в центре стоял. Мойзес как центральный защитник, а Кордоба как центральный нападающий. Была задача играть с ним и чтобы мы страховали.
Есть ли на тренировках ЦСКА 22 футболиста, чтобы играть «11х11»? Учитывая вратарей — есть», — передаёт слова Агапова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
22-летний Агапов вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.
После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.